Quiz Foot. Edition 2024

Amateur du ballon rond, vous croyez tout savoir sur votre sport favori ? N'en soyez pas si certain ! Testez jour après jour vos connaissances sur le sport le plus populaire de la planète ! De quelle ville sud-africaine est issu le club de Mamelodi Sundowns ? Quelle nation a créé la surprise en accédant à la finale de la Copa América 2019 ? Il y a 40 ans tout juste, quel club remportait la Coupe de France pour la seule fois de son histoire ? 365 jours pour tout connaître sur les grandes compétitions, les buts de légende, les clubs internationaux, les anecdotes insolites... Malin : vos précieuses fiches ne se perdront plus. Une fois détachées, elles se glisseront dans l'étui de votre Almaniak. Calendrier éphéméride, 1 page par jour, janvier à décembre. Format 11 x 14, 5 / 320 pages