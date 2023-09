Tout savoir sur le whisky. Histoire, conseils & anecdotes, Edition 2024

L'Almaniak idéal pour se plonger dans l'univers du whisky avec chaque jour une anecdote ou une information sur ce fameux breuvage en France et dans le monde (histoire, fabrication, marques célèbres, culture populaire, etc.) : - D'où vient le whisky ? - Quelle est la plus ancienne distillerie d'Ecosse ? - Le vocabulaire du whisky - Le whisky au cinéma - Les grands cocktails à base de whisky Un contenu écrit par Jérémy Stan, spécialiste des vins et spiritueux et reporter pour Terres de vin. Un cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année ! Calendrier éphéméride, 1 page par jour, janvier à décembre.