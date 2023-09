Sudoku. Edition 2024

Un sudoku par jour pour allier réflexion et détente ! Pour tous ceux qui aiment le célèbre jeu et veulent s'entraîner tout au long de l'année, l'Almaniak Sudoku propose une nouvelle grille inédite à compléter par jour. 3 niveaux : moyen, difficile et diabolique. Malin : une fois détachées, conservez vos grilles dans l'étui de votre Almaniak. Calendrier éphéméride, 1 page par jour, janvier à décembre. Format 11 x 14, 5 / 320 pages