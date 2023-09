La ventilation artificielle pour tous

Conçu spécialement pour répondre aux questions de tous les professionnels de santé qui ont besoin de "ventiler" un patient un jour, ou tous les jours, ce manuel exhaustif et richement illustré, vous permettra d'approcher différemment la ventilation. Que vous soyez médecin, infirmier, confirmé ou en formation, que vous travailliez en réanimation, en anesthésie, aux urgences, en pneumologie ou dans tout autre secteur où on utilise la ventilation artificielle, ce manuel vous donne les outils nécessaires pour comprendre, analyser et adapter la ventilation. Les dernières avancées technologiques et les recommandations cliniques les plus récentes sont incluses, vous assurant ainsi d'être à jour dans ce domaine en constante évolution. Au-delà de ça, les auteurs expérimentés, experts en la matière, ont soigneusement organisé les informations pour vous offrir une approche novatrice et intuitive afin que la ventilation ne soit plus un problème, ni pour vous, ni pour vos patients !