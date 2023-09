Thérapies manuelles des algies et dysfonctions pelviennes

La cause féministe est d'ampleur mondiale, les protagonistes ayant profusion de combats à mener sous des formes très variables en fonction des pays, des religions, des politiques et des modes de fonctionnements sociétaux. Les soignants peuvent avoir un rôle à jouer dans ces combats, notamment en considérant l'ensemble des troubles pelviens de leur patientèle féminine. Car ces troubles sont bien souvent la conséquence des injustices et inégalités subies par les femmes, mais aussi la manifestation somatique de femmes qui a trop vouloir être égales aux hommes ne respectent plus leur homéostasie féminine. C'est ainsi que, lorsque la porte des douleurs pelviennes, gynécologiques ou sexuelles est ouverte, et lorsque le tabou de l'incontinence et des dysfonctions urinaires et anales est levé, peut commencer la prise en charge des patientes enfin soulagées d'évoquer leurs symptômes. A ce stade, la validation et la reconnaissance du syndrome de la patiente demeurent une première étape incontournable d'accompagnement. Mais la frustration est grande lorsque le soignant, malgré son savoir, doit en rester là. Ce livre a donc l'intention de permettre aux professionnels d'entrer plus sereinement dans ce vaste champ médical des douleurs et dysfonctions féminines en regroupant l'ensemble de ces symptômes dans un même ouvrage, avec un objectif double pour chacun de ces troubles. Le premier objectif est de permettre une compréhension des troubles féminins dans leur ensemble. Définitions et apports anatomiques précis, descriptions sémiologiques exhaustives, mécanismes physiopathologiques, examens cliniques et paracliniques sont abordés, avec une touche de réflexion psychologique et sociale sur ces symptômes. Le second objectif représente l'essence même de l'ouvrage. Il s'agit de présenter, illustrer et expliquer des techniques de thérapies manuelles externes et internes, choisies avec rigueur, facilement mises en oeuvre et reproductibles, afin de contribuer aux soins des douleurs et dysfonctions féminines. Ainsi, par nos mains, nous pourrons soulager les maux des femmes.