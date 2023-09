Les plus beaux contes de Charles Perrault

Enchantement, magie, sortilège... bienvenue dans le monde des Contes de ma mère l'Oye, le célèbre recueil de Perrault qui rassemblent les récits les plus populaires de tous les temps. Lire ou relire les contes de Perrault ? Voilà une question qui ne se pose pas... Ce délicieux recueil, illustré avec fraîcheur et poésie, propose des textes remaniés dans un langage accessible aux tout petits ainsi qu'aux jeunes lecteurs. Cendrillon, Peau d'âne, le Petit poucet, la Belle au bois dormant, le Chat botté... pour ne citer que quelques-unes de ces histoires teintées de malheureuses princesses, de méchantes sorcières, de courageux chevaliers, ou d'ogres terrifiants... Mais avec aussi tout ce qu'il faut pour se laisser happer par la magie d'un récit féerique, tendre et poétique, où tout semble possible, y compris les happy ends !