Samira, Dany et moi est un roman de ponts tendus entre les générations, et entre les pays de la francophonie, représentés ici par l'Algérie, Haïti et le Québec. Montréal, 1995 Un jeune professeur en début de carrière, originaire de Timmins, dans le nord de l'Ontario. Une petite annonce de colocation d'un grand 6 sur le Plateau Mont-Royal. Il imaginait sans peine chaque coloc confiné à ses quartiers, sa tablette du frigo, avec la salle de bain comme seule pièce commune. Mais il trouva, rue Saint-André, un endroit où rebâtir sa confiance, entouré de Samira, sage-femme d'origine algérienne, qui tenait au partage de repas animés et prodiguait sa tendresse sans compter, et de Dany, auteur, chroniqueur, futur académicien, originaire d'Haïti, dispensant librement des perles de sagesse et de drôlerie pour le jeune enseignant. Présenté sous la forme d'un abécédaire qui épouse, tour à tour, l'actualité culturelle de l'époque et le calendrier scolaire de notre prof - méchant défi - Samira, Dany et moi est un chant d'amour à l'amitié, au français et aux soupers arrosés dans le mythique Plateau Mont-Royal. D'après des faits vécus, allègrement transposés, par un auteur ayant eu le bonheur d'être le coloc de Dany Laferrière. Mais il trouva, rue Saint-André, un endroit où rebâtir sa confiance, entouré de Samira, sage-femme d'origine algérienne, qui tenait au partage de repas animés et prodiguait sa tendresse sans compter, et de Dany, auteur, chroniqueur, futur académicien, originaire d'Haïti, dispensant librement des perles de sagesse et de drôlerie pour le jeune enseignant. Présenté sous la forme d'un abécédaire qui épouse, tour à tour, l'actualité culturelle de l'époque et le calendrier scolaire de notre prof - méchant défi - Samira, Dany et moi est un chant d'amour à l'amitié, au français et aux soupers arrosés dans le mythique Plateau Mont-Royal. D'après des faits vécus, allègrement transposés, par un auteur ayant eu le bonheur d'être le coloc de Dany Laferrière.