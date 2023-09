La santé selon Hildegarde de Bingen. Principes diététiques, pharmacopée naturelle et recettes selon les principes hildegardiens

-Une première partie sur les principes de l'alimentation selon Hildegarde : les aliments à privilégier et ceux à proscrire, focus sur les ingrédients clés (céréales, fruits, légumes, épices...), l'élaboration d'un repas. -Une seconde partie sur les plantes : la pharmacie et les remèdes de Hildegarde pour soigner les maux du quotidien, et des conseils pour créer son jardin de simples. -En troisième partie, plus de 30 recettes de cuisine pour mettre en pratique les principes d'Hildegarde dans une cuisine moderne : pâté aux betteraves rouges, poulet à bière d'épeautre, biscuits au gingembre, vin de persil, etc.