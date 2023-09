Il se nomme Robert. Tout le monde l'appelle Fouine. En ces temps rendus difficiles par l'Occupation, ce jeune veuf travaille dans les fermes et braconne pour subvenir aux besoins de ses trois enfants et de sa belle-mère, une vieille femme revêche. L'amour de Fouine, c'est Pierrette, veuve avec des enfants à élever, elle aussi. Il se voit déjà, assis à ses côtés autour d'une table, à regarder grandir leurs mômes. . Mais la jeune femme a d'autres ambitions : partir avec un monsieur de la ville qui a fait fortune grâce au marché noir et qui seul peut lui proposer "une vie de dimanche" .