Brainstorm. Comment les neurosciences peuvent nous aider à résoudre notre crise environnementale

Ce livre présente d'abord l'évolution du cerveau humain lors de pénuries de ressources. Il est compréhensible que le cerveau se soit adapté pour donner la priorité à la survie à court terme plutôt qu'à des résultats à long terme plus incertains. Mais l'architecture comportementale qui en résulte est mal adaptée au présent, où la pénurie est une préoccupation moindre et où les défis nouveaux et à évolution lente, tels que les problèmes environnementaux, représentent le plus grand danger. L'auteur explique comment le système de récompense du cerveau contrecarre même nos intérêts reconnus : si un comportement n'est pas perçu comme immédiatement bénéfique, nous ne l'adopterons probablement pas, même si nous "savons" que nous devrions le faire. Heureusement, nous pouvons influencer notre cerveau et celui des autres pour modifier nos comportements. M. Duhaime décrit des interventions concrètes et réalisables dont il a été démontré qu'elles encouragent nos circuits neurologiques à accepter de nouvelles récompenses. Ces petites mesures progressives que les individus prennent, que ce soit en tant que consommateurs, sur leur lieu de travail ou à des postes de direction, sont nécessaires pour atténuer le changement climatique. Plus nous comprendrons comment la capacité d'adaptation de notre cerveau peut l'emporter sur nos tendances, plus nous aurons de chances d'avoir un avenir.