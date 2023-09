Psychanalyse YETU N° 52 : Surmoi, moi, ça, ego

" On pourrait sous-titrer : Du rififi dans la topique ! Supposons un peuple qui ne verrait le monde que perché sur les épaules de ses voisins. Est-ce une allégorie du surmoi ? Pourquoi pas, si on tient que le surmoi est un surplomb capable de donner du sens à tout et de créer pour chaque événement sa faute causale. En conséquence, il est l'ennemi mortel de la division du sujet entre savoir et vérité. Quant au moi, tricoté, détricoté, re-tricoté inlassablement par Freud, il oscille, chez les héritiers, entre une instance d'arbitrage et, à l'opposé, le lieu d'une refente. Tout ça pour ça, pourrait-on dire alors, pour évoquer cette instance, implacable de naître pas-je, qu'elle congédie ironiquement la subjectivation ? Reste l'ego, celui qui rectifie sans se décourager les noeuds ratés, telle une couturière cousant un habit de lumière, au risque d'enflammer l'arène. " Pierre Bruno