J'ecoute, je joue & j'apprends l'anglais

Tu veux apprendre l'anglais en t'amusant ? Mène l'enquête avec Georgia et Sam pour aider la chienne Ruby à retrouver ses maîtres. Dans chaque chapitre, tu découvriras un précieux indice tout en apprenant du vocabulaire et des expressions anglaises. Tout au long de l'aventure, tu seras accompagné par Guide Owl, la chouette : elle te donnera des consignes et des explications très utiles. Tu rencontreras aussi Coco the Canary, qui te fera écouter des chansons en anglais. Sans oublier Bill the Bat, la chauve-souris qui traduira pour toi les dialogues et te donnera la solution des jeux. Avec cette joyeuse bande, tu vas progresser sans difficulté et, surtout, sans t'ennuyer ! Des dialogues à écouter en anglais grâce aux codes QR, des chansons anglaises pour aider à mémoriser, des mini-BD en trois cases, des rubriques pour apprendre plein d'informations amusantes, et surtout, des jeux variés pour tester tes connaissances !