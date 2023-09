La peste du léopard vert

Après avoir été un singe, Michelle est désormais une sirène planant sur les coraux micronésiens. Car ici, dans ce lointain futur où le travail, la famine et la mort ne sont plus que des reliques obscures, recombiner son génome pour adopter l'apparence et les aptitudes les plus diverses est monnaie courante. Longues ailes rétractiles et branchies, donc, pour Michelle, qui mène une existence paisible dans les îles Chelbacheb. Jusqu'à ce qu'elle entreprenne des recherches biographiques au sujet d'un certain Jonathan Terzian, philosophe et auteur de la révolutionnaire Théorie de la Corne d'abondance. Un homme disparu depuis des siècles, mais dont le destin semble lié à la première épidémie transgénique - la fameuse Peste du Léopard vert ayant pavé le chemin de ce futur inouï... Qu'est-il advenu de Terzian et de celle qui semblait être sa compagne ? Que postule sa théorie, et en quoi son héritage a-t-il façonné le monde de Michelle ? Le prix du savoir est parfois drastique. Nul doute que la sirène devra s'en acquitter...