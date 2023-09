Les livres à remonter le temps : La statuette brisée

Comme bon nombre d'affaires, celle-ci débute par un simple vol qui paraît bien insignifiant : quelques objets anciens ont disparu du British Museum. Jusque-là, rien de bien important. Mais lorsque vous arrêtez un suspect, grâce à votre sens de la déduction et aux conseils de Sherlock Holmes, et qu'il est froidement assassiné de la plus horrible façon, l'affaire prend aussitôt une tout autre ampleur. Vous allez bientôt être plongé dans les mystères de l'Egypte ancienne et de ses fameux tombeaux. Mais retournons à Londres et si vous vous sentez l'âme d'un détective, commencez à lire...