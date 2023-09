Le temps des trahisons. Louis XIII, Richelieu et Cinq-Mars

Qu'arrive-t-il dans un couple quand surgit un trublion ? Le couple, c'est Louis XIII et son premier ministre Richelieu, qui, depuis vingt ans, tiennent les rênes d'un royaume de France menacé de toutes parts. Le trublion, c'est l'élégant Cinq-Mars, marquis de vingt ans placé par Richelieu auprès du roi pour recueillir ses confidences. Car le couple Louis XIII - Richelieu est marqué par la suspicion : le cardinal se plaint de la froideur lunatique d'un souverain fuyant et le roi redoute un ministre qui l'espionne et le bride. Avec fougue, le jeune et séduisant Cinq-Mars remplit sa mission. Mais, dévoré par l'ambition, adoré des femmes, voilà qu'il joue sa propre carte. inaugurant le temps des trahisons. Mettant en péril non seulement sa vie, mais l'existence même d'une France fragile et divisée. Un triangle fatal au sommet de l'état Un roman haletant et fascinant sur la tragédie du pouvoir solitaire