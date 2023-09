Chaque heure compte, la dernière tue

Une grave blessure par balles reçue pendant un reportage va plonger l'auteur, reporter photographe, dans une introspection questionnant le sens de l'Histoire, l'utilité de son métier, l'évolution du monde de la presse et de la photographie en vivant la mutation de l'argentique au tout numérique. Il s'agit d'un voyage initiatique en flashback avec une vision personnelle et originale où l'événement reste le décor de fond d'une aventure intime, soutenue et obsessionnelle. Patrick Robert délivre un triple témoignage sous la forme d'un road-trip dans le vif de l'actualité : le point de vue du photographe sur les conflits principaux des quarante dernières années à cheval sur deux siècles ; le récit d'une passion professionnelle qui consiste à documenter l'Histoire ; l'observation de la perte de prestige du photojournalisme ainsi que les mutations profondes de la presse et de l'usage des images dans notre société. Un récit haletant où la mort patiente dans un réel latent pour advenir à tout moment.