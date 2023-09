My Way 2. Carnets de bord 2000-2002

En 2001, Didier Bovard reprend la mer, pour une 2ème traversée de l'Atlantique avec son fidèle hydrocycle My Way, des Canaries à la Martinique, soit 5â…500 km en 88â…jours, un parcours inscrit au livre "â…Recordsâ…". Puis ce sera la première mondiale de la traversée de la Mer des Caraïbes et du Golfe du Mexique, soit 4â…500 km en 73â…jours. Il arrivera à Memphis Tennessee en août 2002 pour rendre hommage à Elvis Presley. Ce sera la fin de son projet "Evian-les-Bains - Memphis" , après 17â…000â…km en hydrocycle et 3â…000â…km à vélo. Armé d'une volonté à toute épreuve, Didier Bovard témoigne dans ses Carnets de bord.