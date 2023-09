Timoté : Timoté est malade

Timoté est malade ! Timoté est un petit lapin qui, au fil des albums, partage sa vie avec ses copains et sa famille. En rentrant de l'école aujourd'hui, Timoté est fatigué et grognon. Ses jeux ne l'intéressent pas, son goûter ne l'intéresse pas, faire un petit coucou à Noisette ne l'intéresse pas. Il prend son doudou et se couche sur le canapé du salon. Papa et Maman décident alors de l'emmener voir docteur Rainette... Timoté n'a pas vraiment envie de le voir ! Nouveau : votre enfant peut désormais écouter gratuitement la version audio de l'histoire via l'application Lizzie en scannant le QR code à retrouver dans le livre !