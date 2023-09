Parfaite porte d'entrée dans la saga Aubrey et l'univers de Rebecca West, la suite de La Famille Aubrey enfin traduite en français près de 40 ans après sa parution originale. " L'une des plus grandes écrivaines du XXe siècle. " Alessandro Barrico Quelques années après La Famille Aubrey, les petites filles sont désormais jeunes femmes : les corsets et les robes se font plus serrés, les coiffures plus sophistiquées ; l'oisiveté des jours d'été n'est plus qu'un souvenir. Chacune a tracé son propre chemin : les jumelles Mary et Rose sont devenues deux pianistes accomplies. Leur soeur aînée, Cordelia, a abandonné ses ambitions artistiques pour se marier et endosser le rôle de parfaite épouse. Leur cousine Rosamund, plus charmante que jamais, travaille maintenant comme infirmière. Leur mère s'efface doucement tandis que le père, joueur invétéré, a disparu pour de bon. Enfin, Richard Quin, le petit frère, s'est métamorphosé en séducteur brillant et adoré de tous. La guerre, qui s'abattra sur la famille comme une catastrophe annoncée, frappera aussi à sa porte, bouleversant tout sur son passage. Alors que toute l'Angleterre est contrainte de se séparer de ses hommes, l'univers des Aubrey devient de plus en plus féminin : les hommes et l'amour restent un grand mystère, un terrain inexploré à traverser, des pages encore à écrire qui, peut-être, trouveront place dans le prochain tome de cette passionnante saga familiale. Après La Famille Aubrey, Au coeur de la nuit est le deuxième volet de la trilogie Aubrey.