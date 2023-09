101 bonnes pratiques de management. Le mode d'emploi du manager débutant ou confirmé

Vous êtes promu au rang de manager, vous devenez responsable d'une équipe, le défi est stimulant ! Vous devez désormais déléguer vos anciennes tâches de travail, être rapidement productif et en même temps, acquérir une crédibilité aux yeux de votre nouvelle équipe. C'est une progression constante qui demande courage, humilité et prise de recul. Vous êtes manager confirmé, vous devez exercer un bon leadership, coacher et motiver votre équipe, intégrer un nouveau collaborateur, établir un plan d'action et fixer des objectifs, conduire des entretiens... Véritable "mode d'emploi du manager" , cet ouvrage répond aux 101 questions les plus fréquentes que vous vous posez, quelle que soit votre ancienneté dans ce poste, et vous rassurera sur vos bonnes pratiques de management au quotidien. Manager une équipe vous fera sortir de votre zone de confort, mais vous apprendrez, vous grandirez et vous découvrirez des facettes inattendues de votre personnalité. Certes, le métier de manager n'est pas toujours facile, mais l'aventure en vaut la peine !