Développez votre leadership 2.0

Vous voulez acquérir les valeurs, la motivation et les connaissances afin de devenir une personne influente et mener à bien votre organisation ? C'est d'abord par "Développez votre leadership", et grâce à plus de deux millions d'exemplaires vendus, que l'auteur John C. Maxwell s'est illustré comme auteur sur ce thème de choix. Dans cette nouvelle édition, vous découvrirez les fondements et les critères du leadership que John Maxwell utilise depuis plus de 40 ans comme pasteur et chef d'entreprise. Chose certaine, peu importe les domaines dans lesquels ils évoluent, les leaders ont adopté ces mêmes principes et pratiques au fil des ans pour diriger leurs groupes. Que ce soit pour guider votre famille, votre communauté, votre association ou votre entreprise, les principes intemporels de ce livre apporteront des changements positifs dans votre vie et dans celle de ceux qui vous entourent. Vous y apprendrez : - La véritable définition d'un leader : " Le leadership, c'est avant tout une question d'influence. Rien de plus, rien de moins". - Les traits de caractère du leadership. " Le leadership n'est pas le privilège exclusif de gens qui sont "nés avec ces aptitudes pour diriger'. Un leader peut acquérir ces qualités essentielles. Associez-les au désir de jouer ce rôle, et rien ne pourra vous empêcher de devenir un leader". - La différence entre la gestion d'entreprise et le leadership. " S'assurer que le travail est fait par les autres est l'accomplissement d'un gestionnaire. Inspirer et inciter les autres à mieux faire leur travail est la réalisation d'un leader".