On n'est jamais trop jeune pour apprendre le langage de l'argent. Avez-vous parfois le sentiment que ce que vous apprenez à l'école ou avez appris n'a rien à voir avec votre vie ? Avez-vous l'impression que l'école ne vous prépare pas ou ne vous a pas préparé vraiment à votre entrée dans le monde réel ? A l'école, Robert Kiyosaki n'était pas exactement un premier de classe, mais ce n'est pas faute d'intelligence. Il n'apprenait tout simplement pas de la manière dont les professeurs de son école l'espéraient. Et puis, Robert a trouvé un mentor qui lui a fait découvrir les secrets de l'argent et de l'investissement. Robert a si bien réussi qu'il a pu prendre sa retraite à un jeune âge. Dans "Père riche, Père pauvre pour les ados et les jeunes adulte", Robert ne fait pas que raconter son étonnant parcours personnel. Il vous enseigne à faire des choix dès aujourd'hui, des choix que font les riches. Avec son ton franc, ses encadrés et ses jeux questionnaires, ce livre vous propulsera vers le succès en vous enseignant : - Comment parler la langue de l'argent ; - Des moyens de faire travailler l'argent pour vous ; - Des trucs pour réussir incluant " travailler avant tout pour apprendre " - Des jeux qui vous aideront à comprendre les outils qui permettent à l'argent de continuer à circuler et à fructifier. Reprenant là où l'école s'arrête, "Père riche, Père pauvre pour les ados" et les jeunes adultes est l'arme secrète pour qui veut accéder à la liberté financière dont il rêve. Peu importe quelles étaient vos notes à l'école, vous avez la capacité de vous élever sur le plan financier. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à faire preuve d'intelligence avec votre argent.