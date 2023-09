Les pirates à roulettes

Max se rêve écrivain et aime jouer au tennis de table ; Léa est championne de la discipline, le reste du temps, elle est dans son monde. Bien que différents, ils se soutiennent en toute circonstance. Max et Léa sont meilleurs amis et passent leur temps ensemble, que ce soit à l'école ou au club de tennis de table. Ils en sont tous les deux passionnés et retrouvent tous les soirs leurs acolytes au club des Pirates à Roulettes ! Malgré leurs difficultés personnels, ils sont là l'un pour l'autre quoi qu'il arrive.