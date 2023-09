Voyages de rêve. Les plus belles routes, Edition collector

Ce beau-livre inspirant propose une sélection de 200 des plus belles routes du monde, avec de magnifiques photographies et des conseils pour construire le voyage de ses rêves. Ruines mayas au Mexique, routes de Calabre en Italie, road trips mythiques à travers l'outback australien ou l'Ouest américain, gorges du Verdon ou route de la Soie... Cet ouvrage, agrémenté de superbes photographies, d'informations précises et de conseils d'expert, est l'outil idéal pour choisir son voyage, ou tout simplement l'imaginer. En altitude, au fil de l'eau, hors des sentiers battus, les chapitres thématiques de ce volume vous offrent une diversité de voyages, sur tous les continents, à la découverte des plus beaux circuits et itinéraires à parcourir.