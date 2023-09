Découvrir le monde en train. Merveilleux Itinéraires

Geo vous propose un beau livre pour voyager autrement en train, de manière plus lente et plus écologique au fil de superbes paysages et d'itinéraires inspirants. Ce livre présente, pour chaque continent, des itinéraires ferroviaires extraordinaires, mettant en lumière des lieux, des histoires et des sensations qui ne peuvent être pleinement révélés qu'en train. Vous pourrez découvrir dans cet ouvrage : - des voyages pour tous les âges et tous les budgets - des expériences incontournables à bord de lignes régulières ou touristiques - des trains pour amateurs de luxe ou voyageurs aventureux - des itinéraires permettant d'admirer des paysages préservés, de découvrir l'histoire ou d'explorer la culture de chaque région - des voitures tractées par des locomotives à vapeur comme la toute dernière génération de trains. Chaque itinéraire est illustré de magnifiques photos du chemin de fer et des paysages traversés, accompagnées de descriptions, d'informations historiques, techniques et anecdotiques. Une carte et des informations pratiques sont fournies pour chaque itinéraire.