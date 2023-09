L'effrayante aventure

POURQUOI REPUBLIER UN NOUVEL OUVRAGE DE JULES LERMINA ? Le moins connu et le plus étonnant des romans populaires du début du siècle dernier. Ce qui devait s'apparenter à une enquête policière devient un grand roman fantastique et de science-fiction. Une oeuvre incontournable à (re) découvrir pour les amateurs du genre, jeunes et moins jeunes. Cette publication permettra de poursuivre les rééditions des oeuvres de Lermina aux éditions OKNO, des oeuvres d'inspiration fantastique et policière.