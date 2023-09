Coloriage inversé, voyage magique. Voyages imaginaires

Les couleurs sont déjà là, vous tracez les lignes ! Accordez vous du temps pour prendre soin de vous avec le coloriage inversé. Aidé par la couleur vous faites facilement des dessins intuitifs qui vous permettent d'exprimer vos émotions et d'éliminer le stress à l'intérieur de vous. Avec le coloriage inversé, chaque page est une invitation à ralentir, à lâcher prise et à laisser votre stylo trouver son chemin sur l'image. Tracez des formes, dessinez des motifs, gribouillez, ombrez, couvrez une zone de points... dessinez intuitivement, exprimez et apaisez vos émotions.