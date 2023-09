L’esclavage en littérature. De l'Antiquité au XXIe siècle

De l'Antiquité à nos jours, romanciers, dramaturges, philosophes, économistes et personnalités engagées n'ont cessé de prendre position sur l'esclavage. Toujours saisissants, leurs textes nous invitent à réflfléchir sur un sujet qui demeure au centre des débats contemporains, et à poursuivre le combat pour l'émancipation. A retenir : - Repères chronologiques ; L'abolition de l'esclavage en Europe occidentale et aux Etats-Unis ; L'abolition de l'esclavage en France ; L'esclavage : un phénomène multiple et hétérogène Dossier sur l'oeuvre : - Pourquoi lire L'esclavage en littérature aujourd'hui ? - La réflexion sur l'esclavage - Les mots importants de l'esclavage - Prolongements artistiques - Exercices d'appropriation - Points de méthode Vers le Brevet Compréhension et compétences d'interprétation ; compétences linguistiques et grammaticales ; sujet d'imagination et sujet de réflflexion Vers le Bac De nombreux exercices rédigés et guidés pour préparer l'écrit (le commentaire, la contraction de texte, l'essai, la dissertation) et l'oral du Bac (les analyses linéaires et la grammaire).