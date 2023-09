One Piece. Le cherche et trouve officiel

Un cherche et trouve officiel One Piece ! Pars à la recherche de Luffy et de l'équipage de Chapeau de paille dans cet incroyable album de cherche-et-trouve ! Sauras-tu retrouver tous les pirates dans les 19 grandes illustrations ? Une aventure sur les océans pour t'amuser pendant des heures ! Un cherche et trouve de 48 pages pour tous les fans de la plus célèbre bande de pirates !