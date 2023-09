L’éthique de l’intelligence artificielle. Principes, défis et opportunités

Education, commerce, industrie, voyages, loisirs, santé, politique, relations sociales... la vie semble devenue inconcevable sans les technologies, les services et les produits numériques. Cette transformation de notre époque induit des doutes et des préoccupations, mais aussi d'extraordinaires opportunités. Nous avons encore, parce que la révolution numérique n'en est qu'à ses débuts, la possibilité de la travailler dans un sens positif, au bénéfice des hommes et de la planète. Mais pour y parvenir, il est fondamental de comprendre les transformations technologiques en cours, afin de les gérer au mieux. Parmi ces technologies : l'intelligence artificielle, qui soulève de nombreuses questions quant à sa nature et aux défis éthiques qu'elle pose. Autant de sujets abordés sous un angle philosophique par Luciano Floridi, qui nous offre une contribution essentielle au débat et nous invite à un effort d'intelligence collective indispensable.