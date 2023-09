Manuel de sculpture sur bois. Perfectionnement et modèles de style

Qu'elle soit appliquée au mobilier, à la décoration intérieure ou à l'architecture, la sculpture d'ornement repose sur une connaissance fine des motifs utilisés et de leur évolution au fil des siècles. Après un premier volume d'initiation à la sculpture sur bois, ce livre propose à la fois d'acquérir des bases solides en histoire de l'ornementation et de renforcer ses connaissances techniques. L'ouvrage est composé de quatre parties, chacune consacrée à un type de motif : la feuille d'acanthe, la fleur, la coquille et la volute. Pour chacun d'eux, l'auteur dresse une analyse stylistique afin de reconnaître et respecter les styles correspondant aux différentes époques. Sont ensuite présentés des exemples de réalisations mettant en oeuvre des techniques spécifiques à l'aide de pas-à-pas détaillés.