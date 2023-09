Sommes-nous aujourd'hui dans le moment du " grand ressentiment " ? Vraisemblablement. Entre " action directe " et populisme, ni à gauche ni à droite, celui des Gilets jaunes distillait il y a peu le désarroi social des démunis au prix de commentaires acerbes. Sur le plan collectif, cette " passion sociale " vise le régime ou les institutions. Elle est souvent invoquée comme une des causes principales de la crise démocratique. Le ressentiment désigne la rancune associée avec de l'hostilité envers ce qui est reconnu comme la source d'un préjudice, d'un mal subi, d'une humiliation réelle ou ressentie, voire d'une injustice. Entre deux personnes, il attise les conflits, embrase la jalousie, renforce l'agressivité, décuple la haine. Ce sentiment de rancoeur finit toujours par désigner un ou plusieurs responsables du mal ressenti ou de l'injustice tangible voire imaginaire. En découle la désignation de boucs-émissaires à la vindicte sociale. Le ressentiment peut distiller le vigilantisme ou application violente d'une justice " réparatrice " ou vindicative hors des normes légales contre des étrangers, des pauvres, des migrants illégaux ou toute autre minorité ostracisée par la rancoeur suprématiste. Collectivement, le ressentiment divise aussi la mémoire collective. Les vaincus fulminent les vainqueurs qui en retour les réprouvent. En naissent des antagonismes et des fractures qui minent une société que brutalisent la défiance, la colère et la perte des repères sociaux et politiques. Le ressentiment : un sentiment funeste que la résilience démocratique peut réduire.