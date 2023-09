Je compte de 1 à 10 avec des autocollants

Ouvre vite ce livre et apprends à compter de 1 à 10 ! Grâce aux exercices ludiques et variés, tu apprendras vite à bien compter. Tu n'as pas besoin de crayon ni de feutre ! Les réponses sont sur les autocollants qui se trouvent à l'intérieur du livre. Résous l'exercice, cherche la solution parmi les nombreux autocollants et colle-la. Facile et amusant à la fois ! Grâce à ce livre, apprends à . connaître l'ordre des chiffres jusqu'à 10 . compléter des suites logiques de chiffres . compter des quantités jusqu'à 10 . comprendre les notions 'plus' et 'moins' . résoudre des opérations simples Avec autocollants repositionnables Amuse-toi des heures à coller et à compter !