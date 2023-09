La périphérie philosophique de la psychanalyse

La visée de ce livre est de présenter la relation entre la psychanalyse et la philosophie autrement que comme une opposition. L'auteur montre que la pratique analytique développe des idées très particulières concernant les questions traditionnelles que se posent les philosophes. Mais aussi en retour, il éclaire certaines données de la théorie psychanalytique en déplaçant le centre de gravité vers la manière qu'a la philosophie de les traiter. Avec cette vision double, un certain relief sera donné aux thèmes classiques de la philosophie que sont la parole, le temps, la conscience, ou encore moins classiques, comme l'analogie, la perte, la triade de l'imaginaire, du symbolique et du réel, et enfin l'inadaptation de l'homme au monde. Jean-Marie Jadin philosophe en psychanalyste sur les processus qui créent l'inconscient : la condensation et le déplacement. Toutes ces questions formulées dans un langage accessible sont illustrées par de nombreux exemples cliniques.