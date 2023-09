Mon imagier coloré à compléter La forêt. Avec stickers

Un bel imagier coloré, sur le thème de la forêt, à compléter avec des autocollants : Une nouveauté dans la collection à succès "Mon P'tit Hemma" ! Plus besoin de démontrer l'efficacité des imagiers dans le développement du langage de l'enfant ! Le petit complétera son imagier avec de grands stickers qu'il pourra manipuler et coller facilement. Découvrir la forêt, avec les jolies illustrations de Carotte et compagnie, mémoriser les mots, exercer sa motricité fine... Voilà autant d'activités qui vont renforcer ses connaissances et lui permettre d'apprendre en s'amusant !