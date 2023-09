L'éclat d'Obus Tome 2

Un Arsène Lupin différent, plus noir et plus violent, plus patriotique aussi, écrit pendant la première guerre mondiale. Paul et Elisabeth Delroze viennent tout juste de se marier. Se rendant au château d'Ornequin, la propriété inhabitée des parents d'Elisabeth, située non loin de la frontière allemande, une terrible révélation lance Paul sur la piste du meurtrier de son père. Au même moment, la guerre éclate et Paul est mobilisé... Comment Paul Delroze va-t-il continuer son enquête alors qu'il part défendre son pays. Et comment expliquer ses souvenirs du meurtre de son père, avec l'Empereur d'Allemagne présent contre toute attente. Entre la vaillance du héros et un coup de pouce de Lupin, ce roman de guerre et d'aventure entraîne le lecteur dans un monde de trahison et d'actes de bravoure. L'Eclat d'obus, de Maurice Leblanc, le père d'Arsène Lupin, nous entraîne dans une extraordinaire aventure de guerre et d'espionnage où les péripéties se succèdent à un rythme effréné.