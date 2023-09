Islam et islamisme. Evolution, actualité et questions, toutes voiles dehors

Cet ouvrage d'analyse historique vient jusqu'aux portes du présent. L'auteur est un spécialiste des mouvances de pensées à travers l'histoire. Il scanne l'islamisme sans langue de bois et apporte une réflexion nouvelle à la faveur d'un regard sur les liens secrets de l'Islam dès ses débuts et de nos jours. Il analyse l'Islam sous tous les angles et soulève d'importantes questions. Ce livre aborde sans tabous, l'histoire et les origines de l'Islam et de l'islamisme, celle de Mahomet, des premiers Mahométans, les mouvances secrètes et occultes, les liens avec le Wahhabisme, le Salafisme, la réalité des Frères musulmans et du madhkalisme. La Richesse de l'Islam et sa diversité sont une chose. Les actes et les projet de l'islamisme politique, d'un grand califat mondial, c'est autre chose. Sans islamophobie, avec lucidité et respect, l'auteur invite à s'interroger, à réfléchir et a la vigilance qui s'invite devant un certain choc entre les civilisations du 21e siècle. L'histoire de l'islam s'inscrit, selon certains auteurs et chercheurs, dans une vision hégémonique au cours des siècles, bien qu'elle ait connu un Age d'Or qui laisse rêveur. L'hégémonie caractérise toute mouvance de pensée à vocation universaliste. En soi c'est légitime. Il s'agit de partager une pensée. Cela dit, on assiste à l'évolution d'un intégrisme qui n'ambitionne pas moins que de dominer le monde sous l'angle politique. Il ne s'agit plus de religion au sens strict. Cet intégrisme, que portent notamment les frères musulmans, qui ne représentent pas l'islam, appelle à l'éradication de valeurs au profit de la loi d'Allah interprétée par eux, par tous les moyens, y compris les perfides techniques de la taqiya, de la tawriya et du kitman, sur lesquelles l'auteur revient dans son texte. Ce n'est pas le message coranique révélé, ni celui du prophète Mahomet, qui réformera et modernisera la société de son temps. Les souhaits réactualisés de moderniser l'islam postulent une réforme de l'intérieur. L'autre branche de l'option serait d'adapter la modernité à l'islam des fondamentalistes, clous du cercueil de l'Occident des Lumières. Un islam des Lumières représenterait un progrès pour l'humanité en sa diversité constructive.