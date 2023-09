SMUC, 100 d'histoire(s) de sport à Marseille

Connaissez-vous ce village d'irréductibles sportifs situé dans le 8e arrondissement de Marseille derrière le Parc BorélyA ? Certains y sont nés, d'autres n'ont été que de passage. On y joue, on y chante, on y rit, on y pleure aussi parfois... C'est un lieu singulier où se côtoient jeunes et moins jeunes, femmes, hommes, enfants... On y voit des gens courir, lancer, sauter, boxer, pédaler, grimper, jouer avec des ballons ronds ou ovales, et aussi des volants. Pendant que ce petit monde s'agite, les anciens refont le monde ou un match de finale du temps passé en sirotant un pastis ou un menthe à l'eau, à la terrasse du Club House. Ces irréductibles sportifs ont un point commun : ils appartiennent à une grande famille qui existe depuis juin 1923. Et ce village fait partie du patrimoine marseillais : c'est le Smuc, le Stade Marseillais Université Club qui fête aujourd'hui ses cent ans. Cent ans d'amitié, cent ans d'aventures sportives, cent ans d'aventures humaines, cent ans d'histoires.