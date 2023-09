Le chat Magace est un vieux chat qui vit seul, isolé et sans ami. Le chat Mallow a lui grandi dans une fête foraine et sa mission aujourd'hui est de frapper aux portes et de proposer des tickets d'entrée. Quand il propose au vieux chat aigri un ticket, ce dernier lui en achète un pour se débarrasser de l'importun. Mais le lendemain, le chat Mallow revient car le chat Magace a gagné un prix : un tour gratuit de chaque attraction de la fête foraine ! Résigné à suivre le chaton, le vieux maton n'apprécie guère le premier manège, mais peu à peu, il se déride et il sera proprement effrayé dans le train fantôme quand leur wagon se bloquera. Ensuite, vraiment liés d'amitié, le chat Magace et le chat Mallow s'en donneront à coeur joie au stand de tir, à celui des peluches et surtout, ils s'empiffreront de barbe à papa ! Cette aventure montrera ainsi au jeune chaton qu'il faut aller vers ceux qui vivent seuls, car il est si bon de sortir et de sourire chaque jour !