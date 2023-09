25 projets tricot tendance

Originaux et dans l'air du temps, les modèles de tricots proposés sont des accessoires de mode, des classiques revisités pour les bébés, des pulls indispensables tout doux et des décorations utiles et chaleureuses pour la maison. Ces 25 projets à tricoter sont réalisés sur une sélection de 5 techniques expliquées et illustrées : le point mousse, le point cocotte, le point de riz, le point de blé et les fausses côtes anglaises. Le choix minutieux de la qualité des fils, coton et laine sélectionnés chez Selected Yarns (marques BC Garn, Kremke Soul Wool etc.) offre un rendu impeccable et une qualité irréprochable. Vous pourrez tout tricoter : le pull rouille douillet à superposer à votre jolie robe fleurie ou encore le kit bonnet et chaussons pour la naissance de bébé à moins que vous préfériez relooker vos plantes en glissant des mailles naturelles en guise de cache-pots. A offrir ou à s'offrir sans modération... à vos aiguilles ! Chez 100 IDEES, nous aimons proposer à nos Centidéalistes débutant(e)s et expérimenté(e)s des inspirations et des créations faciles et tendances. Le faire soi-même et la joie de créer restent l'ADN de cette collection de livres portée par la marque 100 Idées.