En apnée est un poème-livre de l'écrivain-performer Fabrice Melquiot, en collaboration avec la graphiste et plasticienne Jeanne Roualet. L'apnéiste tombe. Ivre d'air et d'eau, il consent à chuter. Il veut l'obscurité, le silence et le froid ; mourant à la surface du monde, il espère l'inversement des forces, conscient que la beauté pulmonaire s'estime en litres et en symboles. Douze ou treize litres, si le corps sait se creuser, s'ouvrir et s'enclore. Et puis l'amour du mystère, la folie sans saison des abysses, la mesure de soi. Il faut lire En apnée comme un passage au noir, une descente dans nos ruptures, nos dégâts, nos erreurs, nos échecs, pour, du monde, affirmer qu'on attend encore quelque chose : que nous devenions - celles et ceux de notre espèce - des athlètes métaphysiques, désireux de redessiner la surface en approchant le fond, "chargés de l'humanité et des animaux même".