Pokémon Cherche-et-trouve. L'intégrale des neuf régions

L'essentiel de Pokémon dans une version à mettre dans toutes les poches ! Dans cette compilation, retrouve tes aventures Pokémon préférées ! Suis Pikachu de Kanto à Paldéa et découvre tous les Pokémon qui peuplent les différentes régions. En bonus : une aventure inédite dans la nouvelle région de Paldéa ! Puis, apprends-en plus sur les Pokémon rencontrés et amuse-toi avec des défis suprêmes et des jeux d'observation !