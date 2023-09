De lettres en lettres

Iographies fictionnalisées des parents de l'auteur se déroulant entre 1928 et 1949, reconstituées à partir de courriers et de documents d'archives de l'époque. A travers les échanges épistolaires l'auteur développe une réflexion sur l'identité et les contradictions entre engagement politique et réalisation de soi. Récit d'une époque où l'antisémitisme et la xénophobie constituent la trame de la société. Une histoire à la fois banale (ils sont des dizaines de milliers à avoir eu ce cheminement) et archétypale en ce qu'elle renvoie à la complexité de l'identité confrontée aux contradictions du réel par rapport à l'idéal. Une histoire en résonance avec ce que nous vivons aujourd'hui.