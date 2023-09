Cuisine vivante, végétale et sauvage. Des recettes vegan joyeuses, simples et gourmandes pour redécouvrir votre dimension sacrée !

Un livre de cuisine original pour nourrir votre équilibre corps-esprit-âme ! Dans ce beau livre, chaque recette originale, puise son inspiration dans les trésors hérités des médecines ancestrales et des sagesses millénaires : ayurveda, médecine chinoise, tradition celtique, chamanisme, sagesses populaires des anciens... Tous ont en commun une vision holistique de la santé, reposant sur le respect des lois naturelles et prônant un équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme. Au gré des pages, vous découvrirez une cuisine végétale gourmande composée d'ingrédients bruts, naturels et superaliments chargés de vitalité et d'énergie subtiles bienfaitrices. Les plantes sauvages médicinales utilisées sont comestibles et facilement identifiables, accessibles en milieu urbain comme en forêt. Chacune de vos assiettes deviendra une source de joie, de plaisirs durables en accord avec votre véritable nature. Un peu comme des potions du quotidien, chaque recette de cuisine vivante (crue ou cuite) est associée à un chakra. Plus que des recettes, ce livre est un véritable voyage vers vous-même. Redécouvrez votre dimension sacrée à travers la cuisine.