Six contre Une raconte l'affrontement de deux chaînes de télévision, la Six et la Une, à la fin du vingtième siècle. Boris est dévoré par l'ambition. Sur un coup d'audace, il est propulsé à la Direction générale de la Une. Mais le naïf jeune homme découvre vite l'envers du décor. S'il accepte tout sans se rebeller, où cela va-t-il le mener ? Nicole est une femme dans un monde d'hommes. Accéder à la Présidence de la Six n'a pas été facile. Pour rivaliser avec la Une et ses moyens démesurés, elle doit faire preuve d'imagination. Mais ira-t-elle jusqu'à renier ses principes ? Plongée fascinante dans l'âge d'or de la télévision, Six contre Une est aussi le roman d'un apprentissage, celui des conséquences d'une quête effrénée de réussite.