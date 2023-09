"Chère Mamie, chère Maman" dépeint trois générations de femmes unies par des sentiments universels. Baek Su-rin s'attache à illustrer ce que mères et filles éprouvent les unes pour les autres, leurs difficultés à surmonter leurs peines, à trouver leur place dans une société divisée, intransigeante, où la quête de progrès doit composer avec les traditions. Le roman présente à la première personne les derniers mois qu'Ina, la narratrice, passe chez sa grand-mère. L'occasion pour elle de faire le point sur ses relations avec une mère absente, éternelle insatisfaite. Pour le lecteur étranger, ce récit éclairera d'un nouveau jour la condition des Coréennes, entre traditions et recherche d'excellence. Ces trois générations de femmes, dont chacune s'est éloignée de la précédente, vont progressivement apprendre à se comprendre et à se pardonner. Baek Su-rin est une écrivaine sud-coréenne née en 1982, récompensée à plusieurs reprises, notamment en 2011 pour son livre Affabulation, qui lui a valu le prix Gyeonghyang Sinmun, et en 2015 pour Falling in Paul, un recueil d'histoires courtes qui a remporté le prix Munhakdongne des jeunes écrivains. Dans ce roman de 2019, Chère Mamie, Chère Maman, elle évoque des événements historiques tels que la guerre de Corée et "le soulèvement du 19 avril" pour interpréter les relations maternelles sur trois générations. Les romans de Baek Su-rin ont été salués pour leur description dans un langage raffiné des élans du coeur, de la solidarité et de la haine qui façonnent les relations humaines. L'auteure a également été appréciée pour sa capacité à dépeindre des personnages qui, tout en examinant avec prudence les frontières qui les séparent, tentent de concilier conflits et coexistence.