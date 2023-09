Batelier - Un métier qui recrute. Guide pratique : formations, missions, débouchés, perspectives (marchandises et passagers)

Voici un guide pratique, avec toutes les explications, adresses, témoignages, pour ceux qui s'intéressent aux métiers des transports fluviaux, et à celui de batelier en particulier. Ce livre vise deux objectifs : faire découvrir le monde du transport fluvial et donner des pistes concrètes pour des jeunes qui souhaitent s'y orienter. Le transport fluvial est un univers avec ses mots, son langage et ses traditions. C'est avant tout un domaine porté par des professionnels passionnés par leur métier et par les bateaux. Ces métiers passionnants gagnent à avoir une meilleure visibilité : telle est le deuxième objectif de ce livre. Au sommaire Chapitre 1. Le métier de batelier - Un métier et plusieurs grades - Le transport de marchandises - Le transport de personnes - Un métier polyvalent - Un métier qui offre des évolutions de salaire - Interviews & témoignages Chapitre 2. Les formations pour devenir batelier - Suivre une formation pour devenir homme de pont - Suivre une formation dans un lycée professionnel - Suivre une formation professionnelle dans un CFA - Poursuivre sa formation et devenir capitaine - Comment devenir capitaine ? - Qu'est-ce que le CQC - certificat de qualification de conducteurs ? - Quelles sont les modalités pratiques de passage du CQC ? - Interviews & témoignages Chapitre 3. Les établissements qui proposent des formations - Les formations proposées - Quelles sont les modalités pratiques - Les coordonnées - Les portes ouvertes - Interviews & témoignages Chapitre 4. Les débouchés possibles - Le batelier sur un bateau de transport de passagers - Les différents bateaux de transport de passagers - Les missions sur un bateau de transport de passagers - La rémunération sur un bateau de transport de passagers - Une journée sur un bateau de transport de passagers - Interviews & témoignages - Le batelier sur un bateau de transport de marchandises - Les différents bateaux de transport de marchandises - Les missions du matelot sur un bateau de transport de marchandises - La rémunération d'un matelot sur un bateau de transport de marchandises - Les réalités du transport fluvial de marchandises - Une journée sur un bateau de transport de marchandises - Interviews & témoignages Chapitre 5. Les perspectives d'évolutions du transport fluvial - Les chiffres du transport fluvial aujourd'hui - L'organisme Voies Navigables de France (VNF) - Vers des motorisations moins carbonées - Témoignage d'un expert en transport fluvial - Un métier qui a de l'avenir - Interviews & témoignages