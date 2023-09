Sport-santé : une ambition collective

En France, dans la droite ligne de la loi de 2002 de prescription d'activité physique, dite du "sport sur ordonnance, la politique de sport-santé se développe avec deux enjeux majeurs : prévenir les maladies chroniques non transmissibles et favoriser le bien-être physique, psychique et mental de tous. Cette stratégie gouvernementale implique la participation d'un très grand nombre d'acteurs du quotidien, issus du monde de la santé, du sport, de l'éducation, de l'entreprise, de la vie citoyenne, qui doivent apprendre à collaborer sur ce sujet transversal. C'est un véritable défi : la France était en 2019 parmi les pays occidentaux les moins actifs (22e sur 25) pour les jeunes de 11-17 ans, une situation largement aggravée par la sédentarité liée à la pandémie de Covid... En 10 questions, cet ouvrage dresse un état des lieux de la situation, sous un angle pratique et dans un format concis, à l'usage des acteurs de terrain avec l'ambition d'aider chacun à faire du sport santé une réalité.