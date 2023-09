Des héritiers prêts à tout Que faire lorsqu'on est richissime, au bord de la tombe et qu'on soupçonne ses héritiers d'êtres moins désintéressés qu'il n'y paraît ? A 92 ans, Slanie de Malvoisie s'est retirée dans son orangerie normande, avec une auxiliaire de vie et une troupe d'infirmières. Pour son anniversaire, elle réunit sa famille chez elle. Elle garde un oeil sur ses neveux et petits-neveux qu'elle soupçonne, sous des dehors onctueux, de vouloir accaparer sa fortune et la placer dans un Ehpad. Pour vérifier leur loyauté à son égard, elle confie une somme importante à l'un d'eux avec mission de la déposer dans la banque suisse où elle a un compte. Cet argent, bien entendu, ne parviendra jamais à destination. Pour se l'approprier, les héritiers seront prêts à tout... Mi-suspense mi farce, Dentelles, béquille et revolver décrit, parfois férocement, cette aristocratie de province que l'auteur connaît bien et ses faux-semblants.