Louis de Funès, la Traversée du siècle

Quantité de films dans lesquels Louis de Funès a tourné, qu'il occupe un simple second rôle ou le rôle principal, s'inscrivent dans leur époque et illustrent une certaine vision de la réalité du moment. En trente-huit ans de carrière, l'acteur a joué dans dix-huit pièces de théâtre et tourné 157 films dont quarante-cinq dont il occupa le premier rôle. Sept de ces films se classèrent premier dans le box-office lors de l'année de leur sortie en salle, ce qu'aucun autre comédien français ne peut revendiquer. Près de quarante ans après sa disparition, sur les cent plus grands succès du cinéma français, quatorze sont des films ayant Louis de Funès pour interprète. Là encore, aucun autre acteur ne peut se prévaloir d'une telle performance. Par-delà la destinée, la flamboyante carrière et l'héritage artistique du comédien Louis de Funès, un parallèle peut s'établir entre la vie et la filmographie de ce grand acteur et la chronologie des événements du siècle dernier. Contrairement à ce que beaucoup de critiques et cinéphiles ont longtemps pensé, les rôles endossés par le comédien ont très souvent épousé les modes liées à un contexte social, culturel, économique ou politique. La personnalité de Louis de Funès, à la fois conservatrice et lucide sur le monde qui évolue, permet de mieux éclairer ses choix artistiques.